Очередные заседание Оболонского суда Киева в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича назначены на 13, 14, 17 и 18 сентября. Беглого экс-гаранта официально вызвали в суд. Текст повестки опубликован 29 августа в газете "Урядовий кур'єр".

Согласно повестке, Виктор Янукович должен прибыть 13, 14, 17 и 18 сентября в 10:00 для участия в судебном заседании в уголовном производстве по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 ("Государственная измена"), ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура передала в суд еще в марте 2017 года. Судебные заседания без личного участия обвиняемого продолжаются.

Как сообщала "Страна", обвинение просит для Януковича наказания в виде 15 лет тюрьмы.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с нетерпением ждет решения суда по госизмене Виктора Януковича.