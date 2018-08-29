Вчера, 28 августа, в Харькове перевернулась на бок маршрутка после того, как она столкнулась с отбойником. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

ДТП произошло на Окружной дороге облцентра на мосту через реку Харьков около 21:00. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства.

"28 августа 2018 года около 20.00 патрульные получили сообщение о ДТП на Окружной дороге. По предварительной информации, водитель автобуса 217 маршрута совершил наезд на отбойник, после чего перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Водителя маршрутки госпитализировали. По предварительным данным, пассажиров в машине не было. Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой маршрутка с людьми, ехавшими в Затоку, столкнулась с грузовиком и перевернулась.

Также мы сообщали, что в Славянске микроавтобус уложил на бок маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие.