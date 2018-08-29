Военно-морские силы Украины начали совместные командно-штабные учения с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм-2018". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Обучение по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике. Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления", - заявил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

К маневрам под руководством Генштаба ВСУ, кроме украинских ВМС, привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил спецопераций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины.

Мероприятие отрабатывается в два этапа - управление войсками в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий, а также в ходе обороны Черноморского побережья.

Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировку войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществлению противоподводной-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Сейчас проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

Руководитель группы ВС Украины адмирал Игорь Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко собирается вынести на заседание СНБО вопрос судоходства в акватории Азовского моря.

Напомним также, что по словам экс-главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павла Жебривского, Москва блокирует Азовское море, чтобы получить от Украины воду для Крыма.