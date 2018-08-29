В Греции на грузопассажирском лайнере, на борту которого находились 1016 человек, произошел пожар, который вынудил судно вернуться в порт Пирей. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что около полуночи судно Eleftherios Venizelos, которое следовало с острова Идра на остров Крит, сообщило береговой охране о пожаре, вспыхнувшем в отделении для стоянки автомобилей.

Фото: protothema.gr

По словам представителя береговой охраны, в результате пожара никто не пострадал, все пассажиры были благополучно эвакуированы.

Причина пожара пока остается неизвестной. Предполагается, что возгорание началось с одного из автомобилей.

Сообщается, что всего судно перевозило 200 авто, в том числе грузовики.

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