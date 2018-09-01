С нового учебного года в Украине начнут вводит в действие школьную реформу, на которую выделили 1,9 млрд грн. Главные изменения коснутся начальной школы, до базовой школы реформа дойдет в 2022 году, до старшей - в 2027-м. "Страна" собрала информацию о том, что нового будет в украинских школах с 1 сентября.

Главные направления школьной реформы

Школы сориентируют на индивидуальный подход и изучение потребностей каждого ребенка. Учителя будут помогать школьникам адаптироваться в социуме и учить их, как работать в команде, как выражать эмоции, мысли. Задачей педагогов будет выяснить интересы и мотивацию каждого ученика и создать оптимальные условия для его развития. Для этого они могут делить классы на группы или использовать другие методы.

Особое внимание уделят повышению квалификации учителей. Перед 1 сентября специальные онлайн-курсы прошли 22 тысячи учителей.

Глава МОН Лилия Гриневич отметила, что еще одно направление - улучшение условий обучения. Сюда включают обеспечение питьевой водой, доступные уборные, упор на физическую активность.

На подготовку к новым образовательным стандартам ушло почти два года. Украина взяла на вооружение опыт таких стран, как Финляндия, Канада, Сингапур, Франция. В прошлом году пилотный проект протестировали на примере 200 первых классов.

В первый класс по прописке

В первые классы в стране пойдут 448 578 детей. С этого года в 1-й класс принимают не на основе конкурса или собеседования, а по территориальному принципу. При этом в Минобразования заявили, что в школы можно будет предъявить не только паспорт, поскольку в Украине много переселенцев, военных и тех, кто приезжает работать в большие города. Среди десятка возможных документов справка внутренне перемещенного лица с адресом регистрации для переселенцев, нотариально заверенный договор об аренде квартиры.

Свободные места, которые останутся после комплектации первых классов, разыгрывают с помощью лотереи. Министр образования отметила, что жеребьевка должна проходить в присутствии родителей.

Принцип прописки не касается первых классов специализированных школ. К ним относятся художественные, военные, спортивные школы и научные гимназии. Школы с углубленным изучением какого-ибо предмета к спецшколам не относятся. А вот в элитные лицеи, которые являются коммунальными, с этого года берут по прописке. Правда, это касается только первых классов. Для старших классов основанием по-прежнему, является конкурс.

После того, как МОН объявило о новых правилах приема, появились сообщения, что некоторые родители, чтобы устроить ребенка стали оформлять фиктивную регистрацию.

Домашние задания, оценки и табели

Домашние задания в начальной школе отменят. В первых-вторых классах не будут ставить оценки. Их заменят вербальными отметками, например, "хорошо", "отлично" или "старайся". В целом в МОН обещают заменить практику оценивания, когда главный упор делали на ошибках, подходом, когда учитель поощряет ученика, фокусируется на его сильных сторонах.

Весь сентябрь первоклашки будут адаптироваться к школе: изучать безопасный маршрут до школы, правила поведения в классе. Полноценный учебный процесс для самых маленьких учеников стартует с октября, тогда им раздадут учебники, а в школу нужно будет носить ранец.

Кстати, в этом году на каждого первоклассника купили конструктор Lego, который поможет развить память, внимательность и навыки счета. Также большинство школ рассадят первоклашек: если раньше ученики сидели за партами по двое, теперь будут ориентироваться на индивидуальные одноместные столы.

Табели первоклашек заменят свидетельства достижений. В них два раза в год (в октябре и мае) будут описывать разные компетенции ученика: его активность на уроках, самостоятельную работу, сотрудничество с другими учениками. Также в младших классах будут практиковать "утренние круги": до уроков учитель и ученики будут собираться обсуждать разные темы в неформальной обстановке (круге доверия).

Язык обучения

Новая редакция закона "Об образовании", утвержденная в 2017 году, предусматривает, что дети, которые пойдут в школу 1 сентября 2018 года, смогут обучаться на родном языке только в начальных классах - до пятого. Потом все предметы будут на украинском языке. Представители нацменьшинств, которые начали школьное обучение до 2018 года, продолжат его получат по старым нормам, но количество предметов на украинском языке постепенно будут увеличивать. С 2020 года школьное образование полностью станет украиноязычным, русскоязычное образование в Украине исчезнет.

Двенадцатилетка с этого года

Дети, которые придут в школы в этом году, будут учиться 12 лет. То есть шестилетки-первоклассники отпразднуют выпускной в 18 лет, а те, кто пойдет с семи - покинут школу в 19 лет.

Школьная реформа предусматривает, что среднее образование состоит из трех уровней: начальное - 4 года; базовое среднее - 5 лет; профильное среднее - 3 года. Переход к обучению по 12-летней программе будет происходить постепенно: для начального образования начнется с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования – с 2022 года; для профильного среднего – с 2027 года.

В министерстве образования объясняют целесообразность изменений тем, что по итогу реформы последние три года в школе будут профильными - ученики смогут сделать упор на предметах, которые понадобятся в вузах. Если продолжительность учебы в школе увеличится на год, то на бакалавра в вузах необходимо будет учиться на год меньше - не четыре года, а три.

Учебники и новые предметы

В Украине напечатают около 18 млн экземпляров учебников. Но сроки их печати сдвинулись. Пособия для первоклашек напечатают в сентябре-октябре, для десятых классов - в ноябре. Все учебные материалы и задания будут доступны в электронном виде на сайте Минобразования. Для этого нужно зайти в рубрику "ОСВІТА" и далее в раздел "Повна загальна середня освіта". Материалы размещены в рубрике "Навчальні матеріали та методичні рекомендації для роботи з першокласниками в адаптаційний період".

Среди причин, по которым в этом году учебники попадут в школы позже 1 сентября, называют ограниченные полиграфические мощности и блокировку закупок издательств из-за судебных исков.

С 10 класса появится экспериментальный предмет "Естественные науки", который можно изучать по желанию. Он интегрирует в себе знания по астрономии, биологии, географии, физике и химии. Изучать курс смогут только те, кто не сдает ВНО по естественным предметам, если школа подала заявку в местное управление образования на изучение данного предмета.