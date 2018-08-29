Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вместе с Лесей Цуренко вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) отказалась общаться с журналистом российского Eurosport после первого матча.

Об этом сообщил продюсер Eurosport Максим Янчевский на своей странице в Twitter.

"Элина Свитолина отказалась говорить с Eurosport Russia на корте после победы в первом круге открытого чемпионата США. Она сказала "извините, я не могу" (на русском) на выходе с корта. В январе 2018 года все было хорошо", - написал Янчевский.

Как сообщала "Страна", сразу пять украинских теннисистов выйдут на корты в квалификации US Open.

Также "Страна" сообщала, что первая ракетка Украины провела тренировку с бывшей первой ракеткой мира из России перед стартом US Open. 

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