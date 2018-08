Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вместе с Лесей Цуренко вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) отказалась общаться с журналистом российского Eurosport после первого матча.

Об этом сообщил продюсер Eurosport Максим Янчевский на своей странице в Twitter.

"Элина Свитолина отказалась говорить с Eurosport Russia на корте после победы в первом круге открытого чемпионата США. Она сказала "извините, я не могу" (на русском) на выходе с корта. В январе 2018 года все было хорошо", - написал Янчевский.

Elina Svitolina refused to speak with Eurosport Russia on court after @usopen R1 win.

She said "Sorry, I can't" (on Russian) just on the way off the court.

In January 2018 it was ok. https://t.co/Nkvxi1LGCh#itsapity