Сенатор США Джон Маккейн, самостоятельно планировавший свои похороны, выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы тот нес его гроб на церемонии прощания 1 сентября, которая пройдет в Национальном соборе Вашингтона, сообщает издание Politico.

Просьбу сенатора Кара-Мурзе-младшему передал их общий с Маккейном друг.

"Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить", - прокомментировал просьбу покойного Кара-Мурза-младший.

Кроме того, сенатор при жизни успел выбрать для участия в похоронной процессии бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп отдал приказ приспустить флаги в память о Маккейне.

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