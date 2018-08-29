В Беляевском районе Одесской области погиб ребенок возрастом 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что мать хлопотала по хозяйству, а ребенок играл рядом. Во дворе стояла большая кастрюля, наполненная водой. Мать оставила мальчика на несколько минут в одиночестве, а когда вернулась, обнаружила его тело в кастрюле", - говорится в сообщении.

Женщина пыталась самостоятельно привести мальчика в чувство, но он умер. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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