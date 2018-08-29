Внутри руководства Госбюро расследований началась открытая война.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко выступила с заявлением, в котором резко осудила отказ главы ГБУ Романа Трубы утвердить на должности в "украинском ФБР" 27 человек, рекомендованных к назначению внешней комиссией после проведения конкурса.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

"Если эти кандидаты обратятся в суд, они выиграют споры с вероятностью почти 100 процентов", - говорит Варченко.

Во-первых, как отметила она, решение об отказе, как и решение о назначении, должно было приниматься коллегиально руководством ГБР, а не единолично его директором Романом Трубой.

Во-вторых, относительно этих 27 кандидатов так и не была проведена специальная проверка, предусмотренная законодательством.

"Специальная проверка еще даже не начиналась. Три недели назад кандидаты представили согласие на проведение такой проверки, и документы относительно них были отправлены на проверку. Но в пятницу (25 августа, - Прим. Ред.) Министерство юстиции вернуло ГБР направленные заявления о проверке, так как их форма не соответствовала нормативным актам. Выходит, только сегодня относительно них должны были повторно направить документы. Однако теперь непонятно, будет ли такая проверка проводиться", - сказала Ольга Варченко.

В-третьих, заявила она, даже если в отношении некоторых кандидатов у директора ГБР были сомнения, то почему не назначили остальных, к которым не было претензий относительно добропорядочности?

Также Ольга Варченко заявила, что решение о назначении должно приниматься коллегиально.

"Нельзя говорить, что эти хорошие, а те плохие. Мы представляем правоохранительный орган, который должен действовать четко в соответствии с законодательством",- подчеркнула Ольга Варченко и добавила, что за такими публичными акциями могут стоять лица, которые проиграли конкурс.

Отметим, что глава ГБР Труба считается человеком близким к "Народному фронту", а Варченко - выходец из Генпрокуратуры, которую контролируют сейчас люди президента Порошенко.

Ранее "Страна" писала о подоплеке противостояния внутри ГБР, которое является во-многом отражение противостояния Банковой и "Народного фронта", в условиях когда последний все больше дрейфует к Юлии Тимошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что глава ГБР Роман Труба принял присягу у первых сотрудников Бюро.

Также мы сообщали, что Труба надеется, что ГБР заработает уже в сентябре.