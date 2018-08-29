Во вторник, 28 августа, в Днепровском районе Киева погибла девушка, которая упала с многоэтажки. Личность погибшей до сих пор неизвестна, предполагают, что ей 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в одной из столичных больниц.

По словам врачей, инцидент произошел 28 августа, около 14:00, на улице Алма-Атинской.

Уточняется, что девушка выпала с одного из последних этажей многоэтажки. Она погибла прямо на месте чрезвычайного происшествия. Обстоятельства трагедии пока устанавливаются.

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