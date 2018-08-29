"Страна" выяснила подробности побоища между фанами Динамо и Аякса, которое произошло вчера, 28 августа, перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов.

Как мы узнали из собственных источников в Нацполиции, изначально в МВД обратилась сотрудница паба "Бульдог" на Большой Васильковской, 97. Она заявила, что около 19.00 в заведение ворвались полсотни агрессивных молодых людей в характерных для ультрас татуировках, сломали мебель и избили отдыхающих в пабе голландцев.

На месте происшествия следователи позже изъяли остатки "фаеров" и куски брусчатки, завернутые в темную ткань. Именно такими самодельными "пращами" избивали голландцев киевские ультрас.

Изначально в Печерское отделение полиции были доставлены 34 человека, которых сфотографировали, и, на большинство составили админпротоколы. Однако учитывая масштабы и последствия драки, а также "пожелания высшего начальства", все-таки завели уголовное дело по ч.2 ст.296 УК Украины - Групповое хулиганство. В отношении девятерых самых активных участников драки решается вопрос о вручении подозрений.

Среди кандидатов на "пидозру" - ранее судимый за групповой грабеж охранник из клуба "Бинго" (Святошино) и студенты различных учебных заведений Киева, входящие в ряды ультрас Динамо.

За групповое хулиганство, в случае вручения подозрений, им грозит до 5 лет тюрьмы. Правда может возникнуть проблема с потерпевшими - голландцы отказываются писать заявления об избиении из футбольной солидарности и не хотят иметь дел с украинской полицией. Поэтому при отсутствии потерпевших судебная перспектива такого дела с юридической точки зрения весьма туманна.

Напомним, что "Страна" провела онлайн-репортаж о матче Лиги чемпионов Динамо - Аякс.

Также мы рассказывали, что Хацкевич объяснил, почему Динамо вылетело из Лиги чемпионов.