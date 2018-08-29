Несмотря на то, что с 29 августа, согласно договоренностям, должен вступить в силу бессрочный режим тишины на Донбассе, с начала суток Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня.

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в соцсети.

Фото: twitter.com

"Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться немедленно в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения", - цитирует пресс-служба Александра Хуга.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании в Минске 22 августа договорилась о бессрочном режиме тишины на востоке Украины с 29 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что перед переговорами с Путиным, Меркель заявила о необходимости перемирия на Донбассе к новому учебному году.

Также мы сообщали, что в ОБСЕ рассказали о своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.