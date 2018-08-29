Против десяти участников демонстраций в саксонском городе Хемниц возбуждены дела за использование нацистского приветствия, которое в Германии запрещено. Об этом передает Deutsche Welle.

Подозреваемых обвиняют в "использовании символики неконституционных организаций". В полиции отметили, что имеют достаточно видеозаписей с акции правых, которая прошла 27 августа. Расследование демонстраций и столкновений в Хемнице взяла на себя земельная генеральная прокуратура в Дрездене.

Нацистское приветствие в виде выброшенной правой руки даже как провокационная шутка в Германии запрещено. За него предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет, а при некоторых обстоятельствах - до пяти лет.

Напомним, в понедельник в восточногерманском городе Хемниц произошли столкновения ультраправых демонстрантов с протестующими левых сил после жестокого убийства 35-летнего немца, которое совершили выходцы из Ирака и Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "ужасным инцидентом" гибель мужчины в городе Хемниц, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.

Ранее Страна" писала о том, что из-за наплыва украинцев Чехия больше не примет ни одного беженца в ЕС из Африки.