Национальный банк Украины на 29 августа установил официальный курс основных валют по отношению к гривне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом курс гривны по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем упал на 16 копеек и составил 28,05 гривен за доллар. По отношению к евро национальная валюта опустилась на 41 копейку - до 32,84 гривен за евро. Российский рубль подорожал незначительно - до 0,416 грн (+ 0,00250000).

100 долларов США – 2805,1217 гривны (+16,5977);

100 евро – 3243,8900 гривны (+40,9075).

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ объяснили новый рост курса доллара возмещением НДС экспортерам.

Также мы сообщали, что Госдолг Украины в июле сократился на 0,76% в долларах и на 1,38% вырос в гривне.