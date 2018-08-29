Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает много людей из Украины. Такое заявление сделал глава чешского правительства и лидер движения ANO Aндрей Бабиш перед вылетом в Италию с официальным визитом, сообщает Радио Прага.

Чешский премьер проведет в ходе визита переговоры с главами правительств Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки. После завершения визита Бабиш намерен встретиться с представителями государств Вышеградской четверки, в которую, помимо Чехии, входят также Словакия, Венгрия и Польша.

Во вторник, 28 августа, премьер посетит в Риме штаб Главного командования Военно-морскими силами ЕС в Средиземноморье, который руководит операцией по противодействию незаконному ввозу по морю мигрантов, прежде всего из Ливии.

Ранее "Страна" писала о том, что после жестокого убийства немца арабами в Германии начались погромы мигрантов.

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