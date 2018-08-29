В секретариате Кабинета министров Украины ушли от ответа на вопрос, где именно провел свой отпуск премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом стало ясно из официального ответа пресс-службы на запрос Украинских Новостей.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

21 августа журналисты направили запрос в Секретариат Кабмина с просьбой предоставить следующие сведения: "В какие даты находился в отпуске летом 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман?

Где проводил ежегодный отпуск премьер-министр Украины Владимир Гройсман? Получал ли Гройсман В.Б. во время отбытия в отпуск отпускные выплаты и материальную помощь? В каком размере?".

Фото: ukranews.com

И вот какой ответ пришел из Кабмина.

"Согласно ч. 2 ст. 54 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" премьер-министр Украины В. Б. Гройсман находился в ежегодном отпуске с 5 по 17 августа 2018 года", - ответили в пресс-службе.

Также в ответе на запрос указано, что премьер-министр Украины за дни отпуска фактически получил 14 981,9 гривен. А материальная помощь Гройсману не начислялась и не выплачивалась.

Кроме того, Секретариат КМУ подчеркнул, что принятие распоряжения Кабинетом Министров об отпуске премьер-министра законодательством не предусмотрено.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман признал, что придется поднять цены на газ для населения.