В Кабмине не стали рассказывать, где так шоколадно загорел Гройсман
В секретариате Кабинета министров Украины ушли от ответа на вопрос, где именно провел свой отпуск премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом стало ясно из официального ответа пресс-службы на запрос Украинских Новостей.
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
21 августа журналисты направили запрос в Секретариат Кабмина с просьбой предоставить следующие сведения: "В какие даты находился в отпуске летом 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман?
Где проводил ежегодный отпуск премьер-министр Украины Владимир Гройсман? Получал ли Гройсман В.Б. во время отбытия в отпуск отпускные выплаты и материальную помощь? В каком размере?".
Фото: ukranews.com
И вот какой ответ пришел из Кабмина.
"Согласно ч. 2 ст. 54 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" премьер-министр Украины В. Б. Гройсман находился в ежегодном отпуске с 5 по 17 августа 2018 года", - ответили в пресс-службе.
Также в ответе на запрос указано, что премьер-министр Украины за дни отпуска фактически получил 14 981,9 гривен. А материальная помощь Гройсману не начислялась и не выплачивалась.
Кроме того, Секретариат КМУ подчеркнул, что принятие распоряжения Кабинетом Министров об отпуске премьер-министра законодательством не предусмотрено.
Фото: ukranews.com
Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман признал, что придется поднять цены на газ для населения.