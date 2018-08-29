Политическая сенсация произошла во Франции, где министр окружающей среды Николя Юло внезапно объявил о своей отставке. Это произошло во время его эмоционального выступления в прямом эфире радиостанции France Inter, сообщает BBC.

"Я собираюсь принять... Это самое сложное решение в моей жизни... Я решил покинуть правительство", - заявил министр в прямом эфире.

Как уточнил Николя Юло, он не говорил о своем решении ни президенту страны Эммануэлю Макрону, ни премьеру Эдуару Филиппу из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки. О решении не знала даже жена политика, поскольку оно было принято на месте.

Отмечается, что Николя Юло - один из самых популярных министров в правительстве Франции, а его отставка - серьезный удар по правительству и позициям Макрона, рейтинг которого сейчас находится на довольно низком уровне.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы его отставку воспринимали как "тревожный звонок", который бы побудил власть к более активным действиям.

Он также выразил надежду, что его решение будет способствовать "мобилизации" правительства для решения экологических проблем.

Ранее "Страна" писала о том, что рейтинг президента Макрона обрушился до нового рекорда.

Также мы сообщали, что обнимавшаяся с Макроном президент Хорватии пригласила в гости Путина.