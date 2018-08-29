В среду, 29 августа, в некоторых регионах Украины будет все еще по-летнему жарко, а вот западные и северные области снова будут во власти грозовых дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Южная часть Украины, восток и большинство центральных областей сегодня находятся во власти сухой воздушной массы. Здесь воздух раскалится до +30...33 градусов.

А вот в западных и северных областях пройдут дожди, температура воздуха составит комфортные +21...24 градуса.

В Киеве 29 августа воздух прогреется до +22...+24 градусов. Местами в столице пройдут дожди и грозы.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о негативном влиянии погоды на самочувствие с 27 августа.

Также мы сообщали, что появилось видео, как в селе Маяки под Одессой закрутился гигантский смерч.