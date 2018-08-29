Украина направила официальный запрос Белому дому по поводу приобретения как минимум трех современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Цена одного такого комплекса $750 миллионов.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - отметил посол.

Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "наивысшем и высоком уровне", а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

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