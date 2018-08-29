Киевское Динамо, у себя на поле, сыграло вничью с голландским Аяксом (0 - 0, первый матч 1 - 3 - Прим.Ред.), и таким образом, осталось за бортом Лиги чемпионов.

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах провала, передает официальный сайт команды.

- В чем причина, что бразильцы пока не играют?

- Они приехали с другого континента, там другой футбол. Даже в чемпионате Украины… Че Че играл с Александрией и Черноморцем и спрашивал у меня, все ли команды так играют в Украине - на своей половине поля и от обороны? Например, Кендзере и Вербичу потребовалось меньше времени на адаптацию. Бразильцам нужно больше. Они пока играют в романтический футбол - тот, которого нам не хватило сегодня.

- За счет чего Динамо планировало победить и почему в старте не вышел Русин?

- Когда напрягали фланг и доставляли мяч в штрафную. А когда назначили пенальти… побоялись дальше играть в том же темпе. Было много технического брака в передачах, старались быстрее избавляться от мяча. Почему Супряга в старте? Русин хорош больше в штрафной площадке, а мы играли больше за спину. Это мое решение.

- Надолго ли выпал Беседин и как вам игра Супряги?

- Он выпал минимум на две недели. А Супряга, как любой нападающий, зависим от команды. Он сначала создавал давление, а потом этого стало меньше.

- Команда выполнила вашу установку?

- Выполнили только в первые 15 минут. Когда были моменты, стандарты. Потом почти все развалилось, появилась неуверенность, технический брак. Не хватает игр в чемпионате Украины с таким прессингом, чтобы мы научились выходить из-под него. Это все опыт. Ребята играют вместе только 8 месяцев.

Да, могло случиться чудо, могли забить быстрый гол. Но не получилось, Вербич не попал, вратарь надежно сыграл. Тогда мог быть другой эмоциональный фон.

- Гармаш вместо Шепелева - эта замена себя оправдала? Вы сказали, что до Супряги не доходил мяч, но тогда почему бы его не поменять раньше?

- Я уже сказал - форвард зависим. Это претензия не к нему, мы не смогли использовать его скорость. Мы не могли доставить мяч до нападающего. Мы пытались, но они были неточными. И до Русина мяч тоже не доходил. А Денис более опытный игрок, мы надеялись на него и хладнокровность, но сделал пару ошибок и потерялся. Эта замена нас не усилила.

- Что с обороной - Аякс нанес 28 ударов? И что с трансферами - будут ли еще новые игроки?

- Аякс - атакующая команда, мы очень много им позволили. Теряли мяч на своей половине поля. Но благодаря Денису Бойко счет не изменился. По трансферам… мы ищем нападающего 3,5-4 месяца, голы забивают нападающие. Есть определенный потолок зарплат в клубе, и не все хотят ехать, так как не все запросы могут быть удовлетворены. Мы ищем нападающего на сейчас - перспективных ребят у нас предостаточно. У нас есть пара вариантов и время до закрытия трансферного окна еще есть. Посмотрим.



Ранее "Страна" сообщала, что фанаты Динамо попытались добежать до сектора Аякса, но напали на стюарда.