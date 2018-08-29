Во вторник, 28 августа, город Конотоп остался без мэра. За отставку Артема Семенихина с поста проголосовали местные нардепы. Об этом сообщает Голос Конотопа.

В начале заседания выяснилось, что 12 пультов системы "Вече", с помощью которой происходит голосование, не работают, поэтому принимать решение пришлось вручную.

Депутаты вначале рассмотрели запрос по размещению на админзданиях рядом с государственным флагом Украины еще и черно-красного. На этом пленарное заседание и закончилось.

Мэр потребовал от депутатов проголосовать за бюджет, те же в ответ - соблюдать законодательные требования.

Слова депутатам, которые хотели выступить, мэр не предоставил. На предложения депутатов провести заседание сессии в закрытом режиме Артем Семенихин не согласился.

В результате депутаты провели заседание без городского головы в помещении Конотопского районного совета.

Результаты их работы таковы: во-первых - принят городской бюджет, во-вторых - мэра отправили в отставку, а вместе с ним и секретаря горсовета. Мэр Конотопа заявил, что не признает результатов этой сессии.

"В ходе решения главного вопроса 26-й сессии путем тайного голосования было принято решение об отставке с должности городского головы Семенихина Артема Юрьевича. Вторым вопросом была уволена с должности секретаря городского совета Елена Багрянцева и третьим принятие бюджета. Главная смета города принята единогласно. Также депутатский корпус избрал нового секретаря", - сообщил депутат Сумского областного совета Сергей Демеха на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в дом депутата горсовета Конотопа бросили гранату.

Также мы расскзаывали, что сторонники и оппоненты мэра Конотопа подрались прямо на заседании городского совета.