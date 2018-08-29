После того, как достоянием гласности стала информация о взломе персонального почтового сервера Хиллари Клинтон, в ее бытность госсекретарем США в 2009-2013 годах, Дональд Трамп тут же отреагировал на нее.

В своем Twitter президент США назвал "большой историей" сообщения о том, что личный почтовый сервер Хиллари Клинтон взломала компания из Китая.

"Просто сообщение: "Китай взломал частный почтовый сервер Хиллари Клинтон". Они уверены, что это не Россия (только шутка)? Каковы шансы, что ФБР и Минюст знали об этом? На самом деле, очень большая история. Много секретной информации!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отдал приказ приспустить флаги в память о Маккейне.