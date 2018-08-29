В сентябре 6 раз ожидаются магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"11, 12, 13, 14, 16 и 22 сентября в Украине ожидаются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1", - говорится в сообщении.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 года было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале.

Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Как сообщала "Страна", ранее климатологи обещали экстремально жаркие пять лет жителям планеты Земля, начиная с 2018 года.

Ранее Украине предрекли существенное снижение температуры.

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