Во время прямого эфире шоу "Пульс"на телеканале 112 Украина народный депутат Украины III, VI, VII созывов Инна Богословская и политик и бизнесмен Евгений Червоненко обсуждали, в том числе личность Медведчука, но потом перешли на личности друг друга.

Богословскую возмутило заявление Червоненко, который на реплику "я на базарном языке не разговариваю" ответил экс-нардепу, что она еще так разговаривает, "особенно когда приходит за деньгами".

Богословская с криком "За какими деньгами?" бросилась к Червоненко и попыталась ударить его по лицу. Но Червоненко успел подставить под удар плечо, так что удар не достиг цели, после чего Богословскую и его развели ведущие ток-шоу.

Ранее в августе народный депутат от "Радикальной партии" Нардеп Мосийчук вновь подрался с коллегой на почве гей-парада. Видео

Также появилось видео, как в городском совете Конотопа подрались сторонники и враги мэра.