Во вторник, 28 августа, на киевском НСК "Олимпийский" перед началом решающего матча с "Аяксом" группа фанатов "Динамо" попыталась добежать до гостевого сектора с болельщиками соперника.

Об этом сообщает Трибуна. Данные болельщики киевлян называют себя "Родичи" (родственники).

Чтобы предотвратить массовую потасовку им помешали стюарды. На 15-й секунде видео видно, как один из фанатов нанес удар по работнику стадиона стулом.

Видео: ua.tribuna.com

Видео: ua.tribuna.com

Как сообщала "Страна", перед матчем плей-офф Лиги чемпионов на болельщиков Аякса в Киеве напали ультрас столичного "Динамо". Полицейские задержали девятерых участников беспорядков.

Напомним, что во вторник из-за футбола продлили работу метро Киева. Последний поезд из центра Киева отправится около 01:15 ночи.