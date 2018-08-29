Украинский вратарь национальной сборной - Андрей Лунин не выступит за мадридский "Реал" в нынешнем сезоне. Бывший голкипер "Зари" был отдан руководством "сливочных" к другому представителю испанской Примеры. Об этом информирует сайт "Леганес".

Срок арендного соглашения составляет один сезон. Выступать Лунин за "Леганес" будет под 99 номером. Сегодня же украинский вратарь провел первую тренировку с новой командой.

Отметим, что после двух туров чемпионата Испании "Леганес" с одним баллом находится в низшей части турнирной таблицы. Напомним, что этим летом "Реал" также приобрел одного из самых дорогих вратарей мира Куртуа.

Как сообщала "Страна", ранее Роналду обвинил трех игроков Реала в сдаче кубкового матча скромному Леганесу.

Мы писали, что Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Лигу наций УЕФА.