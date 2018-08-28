Первые прения сторон по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта в суде округа Колумбия состоятся 24 сентября, а неделей ранее - 17 сентября - начнется отбор членов жюри присяжных. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на решение окружного судьи.



На прошлой неделе жюри присяжных в суде города Александрия (штат Вирджиния) вынесло вердикт по делу Манафорта - Присяжные признали Манафорта виновным по делам, связанным с Украиной, по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктах, связанных с нарушением банковского законодательства, и о сокрытии зарубежных счетов в банках.

Максимальное наказание, которое грозит Манафорту по совокупности указанных восьми пунктов обвинения по первому делу, может достигать 80 лет.

Бывший глава предвыборного штаба Трампа выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам - в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы на Украине, а в Вашингтоне - в преступном сговоре и также отмывании денег.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

Ранее мы писали, что в середине сентября состоится судебный процесс по работе Манафорта на Киев.

Как сообщала "Страна", Трамп размышляет, как помиловать Манафорта, которому дали 80 лет.