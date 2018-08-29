Китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, внедрилась в персональный сервер Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря США в 2009-2013 годах. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на два источника интернет-портал The Daily Caller.

По его данным, китайская фирма, название которой не указывается, смогла внедрить в сервер Клинтон код, позволявший автоматически копировать всю переписку по электронной почте в то время, когда госсекретарь работала из своего дома в штате Нью-Йорк. Данная компания действовала в рамках разведывательной операции и в режиме реального времени получала копии почти всех электронных писем, направленных в адрес Клинтон или составленных ею самой.

Как напоминает интернет-портал, на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США 12 июля конгрессмен Луи Гомерт (республиканец от штата Техас) доложил, что почти вся электронная переписка Клинтон в бытность ее главой Госдепартамента попала в распоряжение "зарубежного субъекта". Законодатель отказался раскрыть, к какому государству принадлежит этот субъект, но заверил, что это не Россия. 

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Как сообщала "Страна", в распоряжение NYT попали копии писем с компроматом на Клинтон от российской юристки.

Мы писали, что  WikiLeaks увеличил награду за пропавшую из Нацархива США переписку Клинтон.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!