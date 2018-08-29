Китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, внедрилась в персональный сервер Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря США в 2009-2013 годах. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на два источника интернет-портал The Daily Caller.

По его данным, китайская фирма, название которой не указывается, смогла внедрить в сервер Клинтон код, позволявший автоматически копировать всю переписку по электронной почте в то время, когда госсекретарь работала из своего дома в штате Нью-Йорк. Данная компания действовала в рамках разведывательной операции и в режиме реального времени получала копии почти всех электронных писем, направленных в адрес Клинтон или составленных ею самой.

Как напоминает интернет-портал, на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США 12 июля конгрессмен Луи Гомерт (республиканец от штата Техас) доложил, что почти вся электронная переписка Клинтон в бытность ее главой Госдепартамента попала в распоряжение "зарубежного субъекта". Законодатель отказался раскрыть, к какому государству принадлежит этот субъект, но заверил, что это не Россия.



В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Как сообщала "Страна", в распоряжение NYT попали копии писем с компроматом на Клинтон от российской юристки.

Мы писали, что WikiLeaks увеличил награду за пропавшую из Нацархива США переписку Клинтон.