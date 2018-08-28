Правительство Германии оставило без комментариев заявление президента Украины Петра Порошенко о визите канцлера ФРГ Ангела Меркель, которая собралась посетить Украину в ноябре.

"Мы обычно информируем о предстоящих поездках в пятницу предстоящей недели", - заявили во вторник в немецком кабмине в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова украинского президента.

Порошенко ранее заявил, что "этой осенью в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит" в республику. Предыдущий визит Меркель в Украину состоялся 23 августа 2014 года, до этого она посещала Киев в 2008 году, когда президентом страны был Виктор Ющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Канады Христя Фриланд приедет в Украину на один день.

Однако, потом глава МИД Канады отменила визит в Украину ради торговых переговоров с США.