Во вторник, 28 августа, киевское Динамо принимало амстердамский Аякс в решающем матче за выход в групповой раунд Лиги Чемпионов.

После поражения в Амстердаме неделей ранее, киевский матч завершился нулевой ничьей, которая стоила подопечным Хацкевича путевки в турнир сильнейших команд Европы.

Первый тайм можно назвать 45-минуткой, которая прошла под знаком вратаря Динамо Дениса Бойко. Страж ворот киевлян выручал сам и заставил выручить свой клуб даже штангу. Именно в нее попал нападающий Аякса - Душан Тадич после удара с пенальти.

У подопечных Александра Хацкевича были и свои моменты, однако не менее удачливым и мастеровитым оказался вратарь голландских гостей Онана. Первый тайм завершился без голов.

Во втором тайме гости владели еще бОльшим преимуществом и регулярно создавали моменты у ворот Дениса Бойко. Штанга и чудо раз за разом приходили на выручку киевлянам. Вратарь Аякса, благодаря своим напарникам, заслуженно отдыхал вторые 45 минут.

Игра в Киеве завершилась без голов. Подопечные Александра Хацкевича продолжат выступления в групповом турнире Лиги Европы, чья жеребьевка пройдет 31 августа.

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