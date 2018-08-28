Министр иностранных дел Павел Климкин заверил, что Украина официально сообщит о своем намерении расторгнуть Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года до 30 сентября.

"Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, - до 30 сентября", - сказал он агентству "Украинские новости".

Климкин также пояснил, что ранее этот вопрос не рассматривался на более высоком уровне, так как были некие "юридические вопросы".

"Но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", - добавил дипломат.

Ранее Порошенко поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить пакет документов для начала разрыва договора, который он назвал анахронизмом. Президент также отметил, что его страна достаточно подготовлена и юридически защищена для этого процесса.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие с 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В октябре этого года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период. Согласно положениям документа, одна из сторон должна уведомить другую не позже чем за шесть месяцев до окончания действия договора.

Как сообщала "Страна", Порошенко анонсировал расторжение Договора о дружбе с Россией.

Мы писали, что Порошенко собирается вынести на заседание СНБО вопрос судоходства в акватории Азовского моря.

Также Порошенко заявил, что Украина примет законы о запрете пропаганды в интернете.