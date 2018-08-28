Украина начала совместные командно-штабные учения Командования Военно-морских сил Вооруженных сил страны "Шторм-2018" на Черном море, задачей которых является отработка действий по отражению "вооруженной агрессии с морского направления".

Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВМС ВСУ.

"Учения по управлению определенным комплектом войск во время отражения вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава", - заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Учения будут проходить в два этапа. На первом будут отрабатываться управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны, на втором - стабилизационные действия в ходе обороны черноморского побережья, сообщили в ведомстве. В маневрах задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы специального транспорта минобороны Украины.

В настоящее время проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром. По словам Воронченко, в ближайшее время планируется увеличить корабельную группировку, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для "надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря". Других подробностей в ведомстве не сообщили.



По информации одесского издания "Думская", маневры проходят в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях.

"По нашим данным, в них принимает участие весь корабельный состав ВМСУ, 10-я морская авиационная бригада, истребители 831-й бригады и штурмовики 299-й бригады тактической авиации, а также зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения Воздушного командования "Юг", - сообщило издание.

Отмечается, что на первом этапе корабли, находящиеся в море, должны отразить условное нападение воздушного противника, роль которого играют самолеты Су-27 и Су-25.

"Второе упражнение заключается в совместных действиях (ВМСУ+ВС) против воздушной группировки врага. Бригада морской авиации займется также поиском и уничтожением подводной лодки условного противника", - сказано в сообщении.

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