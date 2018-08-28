В Днепре СБУ задержала на взятке майора полиции, который угрожал подбросить наркотики
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве старшего оперуполномоченного подразделения криминальной полиции одного из районов Днепра.
Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ в Facebook, майор полиции требовал 100 тыс. грн от местного жителя. "За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических веществ. В случае отказа злоумышленник угрожал подбросить наркотики во время обыска жилья", - сказано в сообщении.
Оперативники СБУ совместно с подразделением внутренней безопасности полиции задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере 45 тыс. грн.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
"Сейчас готовится сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении. Действия полицейского квалифицировали по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
Как сообщала "Страна", в Киеве задержали старшего следователя генпрокуратуры. Вымогал $50 000.
Ранее в Одессе врачи вымогали взятки у инвалидов, их задержали сотрудники СБУ.
Мы писали, что в Киеве поймали двух вымогателей, которые требовали выкуп за бизнесмена.