Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве старшего оперуполномоченного подразделения криминальной полиции одного из районов Днепра.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ в Facebook, майор полиции требовал 100 тыс. грн от местного жителя. "За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических веществ. В случае отказа злоумышленник угрожал подбросить наркотики во время обыска жилья", - сказано в сообщении.

Оперативники СБУ совместно с подразделением внутренней безопасности полиции задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере 45 тыс. грн.

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"Сейчас готовится сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении. Действия полицейского квалифицировали по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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