В пятницу, 31 августа, 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который пробовал свои силы в дортмундской "Боруссии", дебютирует в официальном футбольном матче, сыграв за австралийский "Сентрал Кост Маринерс" против "Сентрал Кост Селект".

"Конечно, буду нервничать. Это уже не благотворительный матч. Это карьера, которую я выбрал. Я буду ошибаться, делать много ошибок и нервничать, но я также жду, что смогу гордиться собой после игры. Я знаю, что это не будет совершенная игра", - заявил 32-летний ямайский спринтер в интервью Reuters.

Ранее сообщалось, что Болт провел первую тренировку за австралийский клуб Central Coast Mariners, который завершил минувший чемпионат в самом низу турнирной таблицы австралийской А-Лиги, где выступают 10 команд.

Сам спортсмен признался, что ему не хватает физической готовности, чтобы провести на высоком уровне все 90 минут, потому что он привык к гораздо более коротким отрезкам.

Болт подписал контракт с клубом, который является бессрочным и не гарантирует ему заключения позже профессионального соглашения. Однако тренироваться с командой Болт имеет право.

Первый матч легендарного спортсмена покажут в прямом эфире местные каналы, а на 10-тысячном стадионе ждут аншлаг.

Как сообщала "Страна", игрок клуба из Индонезии претендует на титул самого быстрого футболиста в мире.

Мы писали, что болельщики освистали бегуна, который обогнал легенду Болта в его последнем забеге.