Позицию Берлина по поводу попыток Вашингтона помешать сооружению газопровода "Северный поток 2" в очередной раз озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая во вторник перед руководителями немецких дипломатических представительств за рубежом, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

"Мы не будем участвовать в дискуссии по предотвращению (строительства) Nord Stream 2. Вместо этого, мы поддерживаем Европейскую комиссию, которая в настоящее время как раз пытается достичь соглашения между Россией и Украиной о долгосрочном продолжении транзита природного газа через территорию Украины", - заявил Маас.

Дипломат отметил, что экстерриториальные санкции США в отношении России угрожают торговле с ЕС. Он признал, что Германия и Европа зависят от дешевых цен на энергоносители, чтобы оставаться конкурентоспособными на международном уровне. Поэтому если США хотят продавать больше сжиженного природного газа в Европе, это будет только приветствоваться как «долгожданный вклад» в энергоснабжение и диверсификацию поставок, однако «решения о покупке должны основываться на цене, а не насаждаться санкциями».

Глава немецкого МИД недоволен также американскими санкциями в отношении Ирана и новыми тарифами против Турции. Немецкие компании имеют серьезный бизнес в этих странах и пострадают от санкций США.

Как сообщала "Страна", ранее Меркель заявила, что Германия готова помочь в решении карабахского конфликта.

Мы писали, что Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на проблему Украины.

Также Трамп заявил, что Германия попала в энергетическую зависимость от России.