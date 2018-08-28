Кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере SDR1,418 млрд ($1,98 млрд по текущему курсу) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF поступит во второй половине 2018 года, такой прогноз содержится в обновленной долговой презентации Украины, размещенной Минфином на своем сайте.

Финансовое ведомство указывает, что два основных проблемных вопроса для его выделения - повышение тарифов на газ для бытовых потребителей и соблюдение предельного размера дефицита в 2,5% ВВП - находятся в процессе решения (in progress).

В отношении еще шести траншей по программе EFF прогноз в презентации отсутствует.

Минфин также приводит график ожидаемых выплат по внешнему госдолгу на период до 2023 года по состоянию на конец мая этого года (без учета прошедших после размещений ОВГЗ и валютных нот на $725 млн).

Согласно ему, в текущем году они составляют $3,4 млрд, из которых обслуживание – $1,5 млрд и погашение основного долга международным финансовым организациям (МФО) $1,9 млрд.

В следующем году выплаты увеличиваются до $5 млрд, в том числе обслуживание – до $1,6 млрд. На погашение основного долга перед МФО должно пойти $1,6 млрд, перед держателями еврооблигаций – $1,7 млрд, странам-кредиторам – $0,2 млрд.

Согласно обнародованному графику, внешние выплаты достигнут пика в 2020 году: проценты – $1,5 млрд, МФО – $1,8 млрд, еврооблигации – $2,4 млрд, официальные кредиты – $0,2 млрд.

В последующие три года расходы на внешний долг будут постепенно сокращаться: 2021 – $5 млрд, 2022 – $4,1 млрд и 2023 – $4 млрд.

Минфин уточняет, что с учетом внутреннего в целом выплаты по госдолгу на конец мая этого года оценивались в текущем году в $11,4 млрд (обслуживание внутреннего долга – $2,7 млрд, погашение – $5,3 млрд), в 2019 году – $10,8 млрд ($2,5 млрд и $3,3 млрд), в 2020 году – $9,1 млрд (обслуживание внутреннего долга – $1,9 млрд, погашение – $1,4 млрд).

Ведомство также указало, что на 17 июля привлекло через размещение ОВГЗ 89,4 млрд грн (использован курс 26,19 грн/$1 на 1 июля), или 72% от годового бюджетного плана в 123,8 млрд грн (использован прогнозный курс бюджета 30,1 грн/$1), тогда как поступления от намеченных в госбюджете внешних заимствований в 91,2 млрд грн и 21,3 млрд грн пока отсутствуют.

Как сообщала "Страна", в Министерстве финансов Украины объявили, когда ждут миссию МВФ в Киеве. Миссия МВФ в Украине в рамках четвертого пересмотра программы EFF будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

Также мы писали о том, что Минфин занял $725 млн на международном рынке под высокий процент.