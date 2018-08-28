В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о возможности привлечения миротворцев ООН для защиты сотрудников миссии на Донбассе. Об этом сообщает "Укринформ".

"Выполнение Минских договоренностей гарантировало бы стабильное соблюдение режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, проведения работ по разминированию и прекращения установки новых мин. Это бы существенно поспособствовало обеспечению безопасности сотрудников СММ и других гражданских лиц на востоке Украины. СММ ОБСЕ приветствует все дополнительные меры, которые бы помогли уменьшить или устранить имеющиеся угрозы. Мы следим за обсуждениями миротворческой операции ООН. Совет безопасности ООН будет решать когда, где и при каких условиях направлять миротворческую миссию",- сообщили представители ОБСЕ.

В СММ ОБСЕ отметили, что сотрудники миссии постоянно сталкиваются с многочисленными угрозами безопасности на востоке Украины. "К этим угрозам относятся риск попадания под перекрестный огонь из артиллерии, минометов и другого вооружения, а также риск, который представляют наземные мины и невзорвавшиеся боеприпасы", - отметили в СММ ОБСЕ.

При этом в миссии отметили, что лучшим способом защиты сотрудников миссии стало бы "полное выполнение всех положений Минских договоренностей лицами, ответственными за их выполнение".

Напомним, Украина настаивает на развертывании миссии ООН на всей территории Донбасса и на участке российско-украинской границы протяженностью 420 км, а также наделение их широкими правами. Однако Россия заявляет, что миротворцы ООН должны заниматься только обеспечением охраны наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 тысяч миротворцев и создать международную администрацию.

Также "Страна" писала, что у Авакова подсчитали, что 3000 миротворцев ООН достаточно, чтобы начать деоккупацию Донбасса с Горловки.