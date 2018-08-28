В Украине большинство населения не поддерживают идею с полноценной экономической и социальной блокадой неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом говорят данные Всеукраинского социологического исследования общественного мнения, проведенного компанией "GfK-Ukraine". Об этом сообщает "Укринформ".

"Идею с полноценной экономической блокадой - прерыванием гуманитарных и социальных связей включительно с передвижением людей считают абсолютно нецелесообразным больше половина населения Украины - 55 процентов выступают против такой идеи", - сказала аналитик Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" соучредитель "Кальмиусской группы" Мария Золкина.

По словам Золкиной, если речь идет об отсутствии экономических связей, но с сохранением выплат пенсий и сохранением передвижения людей через линию разграничения, то 52% выступают за целесообразность такого формата, 42% - считают его нецелесообразным.

Идею разрешить в определенном объеме торговые связи с неподконтрольными территориями в части торговли товарами первой необходимости поддерживают 59% населения Украины. "Полноценное восстановление торгово-экономических отношений не находит поддержки: 53% - против, 42% выступает - за", - сказала Золкина.

В исследовании обсуждались и форматы восстановления власти на Донбассе. По мнению большинства населения, местная власть должна избираться местным населением. Такую идею поддерживают 56%, среди них больше всего сторонников такой идеи на Донбассе. Формированием провоохоронних органов и судебной власти должна осуществлять центральная власть.

Соучредитель "Кальмиусской группы" Александр Дмитриев сообщил, что исследование свидетельствует о лояльном отношении населения Украины к врачам, педагогам, оставшимся работать на Донбассе.

Подавляющее большинство украинцев - более 80% согласны с тем, что людям на временно оккупированных территориях, работающим в сферах здравоохранения, коммунальных услуг, образования и социальной защиты, следует позволить сохранить свои рабочие места в случае восстановления Украиной контроля над этими территориями.

Аналитик Донецкого института информации, соучредитель "Кальмиусской группы" Виталий Сизов прокомментировал общественное мнение относительно амнистии для комбатантов (лица, входящие в состав Вооруженных сил воюющей страны, участвующие непосредственно в военных действиях - ред). По его словам, подавляющее количество респондентов не поддерживают идею полной амнистии для всех сторон конфликта - то есть позицию, когда всем все прощают. 67% высказались против такой идеи, полностью согласны лишь 12%.

Исследование проводилось компанией "GfK-Ukraine" 3-19 мая 2018 года. Метод опроса - телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны. Было опрошено 1980 респондентов, из них 528 - из Донецкой и Луганской областей. Погрешность для Украины - не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей - не более 4,9%. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"Кальмиусская группа" - это неформальное объединение украинских аналитиков, цель которого - содействие восстановлению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщала "Страна", в Госдепе не исключили, что блокада Донбасса повлечет "опасные последствия".

Также "Страна" писала, что с 13:00 15 марта введена полная транспортная блокада Донбасса.

Ранее "Страна" сообщала, что блокада Донбасса обвалила промышленное производство в Украине.