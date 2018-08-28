В Киеве 27 августа очередной жертвой квартирных воров стала известная режиссер сериалов Кристина Сиволап.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, ограбление произошло около 16.00.

На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на улице Евгена Коновальца, 29 в квартире потерпевшей вскрыли замки путем подбора ключа, перевернули все вверх дном и выкрали компьютерную технику.

Полиция завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины (Кража с проникновением).

Потерпевшими оказалась режиссер, сотрудничавшая с телеканалом СТБ Кристина Сиволап (телепроект "Все буде добре") и ее супруг, сценарист СТБ Алексей Сиволап (шоу "Холостяк" и "Супермодель по-украински"), которые в 2015 году завоевали первую премию на престижном кинофестивале в Италии Trieste Film Festival за лучший короткометражный фильм.

Кристина Сиволап Фото: YouTube/hromadske.tv

Денежное вознаграждение за победу тогда составило 2 тысяч евро. Победу одержал их короткометражный фильм "Давай не сегодня" о пожилой паре, которая решила умереть в один день, но сначала должна закончить одно очень важное дело. Главные роли исполнили актеры Владимир Заднепровский и Алла Соколова. Сценарий написан Кристиной совместно с мужем Алексеем. Их идея победила на пятом открытом конкурсе кинопроектов Госкино. Музыку к фильму написал украинский музыкант и исполнитель Дмитрий Шуров. Съемки короткометражки проходили в Киеве, на Подоле.

Как сообщала "Страна", в Киеве неизвестные ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского.

Также "Страна" писала, как в Киеве ограбили квартиру дипломата из представительства ООН в Украине.