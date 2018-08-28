Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прошла во второй круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 миллиона. Об этом сообщает "Укринформ".

В стартовом противостоянии Цуренко (36-й номер мирового рейтинга) за 1 час 16 минут переиграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк (№39) - 6:3, 6:2.

Как сообщают "Факты", за выход во второй круг Цуренко заработала $93 тысячи призовых и сыграет на следующей стадии с победительницей пары Саманта Стосур (Австралия, 64-я) - Каролин Возняцки (Дания, 2-я).

Таким образом, Леся составит компанию во втором круге US Open первой ракетке Украины Элине Свитолиной, а также еще одной украинке Ангелине Калининой (134-я), которая прошла дальше благодаря отказу своей соперницы Катинки фон Дайхманн (Лихтенштейн, 165-я) - 1:6, 7:6 (0), 5:2, и теперь встретится с третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.

А вот Катерине Козловой (87-я) и Даяне Ястремской (98-я) повезло меньше - они свои матчи первого круга проиграли испанке Ларе Арруабаррене-Весино (0:6, 3:6) и Каролине Муховой из Чехии (4:6, 2:6) соответственно, заработав каждая по $54 тысячи призовых.

Как сообщала "Страна", украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA International.

Ранее Свитолина и Цуренко одновременно вылетели из теннисного турнира в Цинциннати.