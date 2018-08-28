В Киеве на проспекте Степана Бандеры 28 августа вспыхнул один из корпусов завода "Маяк". Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Также по сообщению dtp.kiev.ua, горят сразу 5 этажей завода "Маяк".

Недалеко от станции метро "Почайна" (Петровка), виднеются клубы дыма.

Рядом с центром пожара находится магазин "Розетка".

На место выехали значительные силы ГСЧС и отряд САРЗ.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева загорелся ресторан, пожарные долго не могли потушить огонь.

Также "Страна" писала, что в Киеве второй раз за месяц загорелся заброшенный детский сад.

Ранее "Страна" писала, что в ночь на 14 августа, в Киеве заполыхала больница на ул. Григория Сковороды.