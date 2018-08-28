В Киеве накануне матча Динамо - Аякс зарегистрированы нападения на болельщиков. В видео, распространяемых в сети, видно как по улицам бегут люди, а в них бросают фаеры, слышны хлопки, похожие на взрывы.

Видео: youtube.com

На другом видео видны люди, которые разбегаются по дворам.

Фото: facebook.com

В свою очередь отдел коммуникации полиции г.Киев сообщает, что инцидент произошел в одном из пабов в Печерском районе. "Наряды полиции, которые патрулировали территорию в центральной части города, заметили конфликт на ул.Большой Васильковской. Вызвав на помощь спецподразделение, полицейские задержали 9 активных участников, которых доставляют в Печерское управление полиции", - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта. После проведения первоочередной проверки события будет дана правовая оценка.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, накануне поединка амстердамский "Аякс" предупредил своих болельщиков о возможных нападениях на них со стороны украинских фанатов.

"Будьте осторожны и внимательны в центре города. К сожалению, мы получаем сообщения о возможных нападениях", – сообщается в в Twitter голландского клуба.

Как сообщала "Страна", Эрик тен Хаг сообщил, что команда "Аякс" не подпустит Киев к своим воротам".