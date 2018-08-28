Во Вьетнаме начальник тюрьмы, в которой Джона Маккейна удерживали годами во время войны, похвалил сенатора и бывшего военнопленного, который умер в воскресенье. Об этом сообщает Newsweek.

Известно, что Маккейн в 1967 году попал во вьетнамский плен, когда его самолет сбили. До 1973 года его содержали в тюрьме коммунистической страны, которой руководил полковник Тран Чонг Дюет.

"В те времена лично мне он нравился за свою жесткость и сильную позицию. Позже, когда он стал сенатором США, он и сенатор Джон Керри сделали большой вклад в углубление вьетнамско-американских отношений. Поэтому я очень восхищался им", - сказал Дюет.

Будучи военнопленным во время Вьетнамской войны, Маккейн пострадал от пыток. Его содержали в одиночной камере в течение 2,5 лет. Ему также умышленное отказали в медицинской помощи после того, как его схватили после падения самолета. Хотя Маккейн был сильно ранен. Личный опыт пыток сделал Маккейна последовательным противником применения таких практик во время допросов.

Несмотря на то, что республиканец натерпелся в тюрьме Вьетнама, он вместе с сенатором Джоном Керри в 1994 году совместно внесли законопроект в Конгресс, который предлагал отменить экономические санкции против азиатской страны.

После смерти Маккейна много людей в Ханое пришли к посольству США, чтобы почтить память американского военного героя.

Как сообщала "Страна", политик долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения.

Ранее "Страна" публиковала предсмертное послание Маккейна к американцам.