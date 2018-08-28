Динамика обменного курса гривни в последние несколько дней обусловлена временным фактором - традиционными для конца месяца выплатами правительством возмещения налога на добавленную стоимость в пользу бизнеса.

Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергея Пономаренко, переданном УНИАН.

По его словам, за последние 3 дня объем таких выплат составил 6,9 миллиарда гривень, а в среднем за день объем возмещения НДС в течение этих дней составил 2,3 миллиарда гривень. Пономаренко подчеркнул, что это довольно значительная сумма для украинского валютного рынка, среднедневной объем предложения на котором составляет около 200 миллионов долларов. Он пояснил, что получение возмещения НДС экспортерами обычно приводит к снижению предложения валюты с их стороны, поскольку их потребности в гривне временно значительно снижаются. Также Пономаренко напомнил, что для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в августе Нацбанк провел ряд интервенций, в ходе которых с начала месяца продал 422 миллиона долларов, купил – 16,7 миллиона долларов.

"Национальный банк продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции, чтобы не допускать резких "скачков" курса. Вместе с тем, если факторы, которые сложились в экономике, обусловливают давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в нужном направлении, и Национальный банк этому движению не противодействует", - отмечается в комментарии.

В НБУ напомнили, что задача регулятора - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а снизить интенсивность колебаний курса и предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели.

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