В Европе количество зафиксированных случаев заболеваемости корью за полгода составило 41 тысячу, более половины из них – 56% случаев пришлось на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Больше всего пострадала Украина, где число заболевших превысило 23 тысячи человек, что составляет более половины общего числа инфицированных лиц в масштабах всего европейского региона", - отмечается в сообщении.

В целом, среди стран европейского региона, в которых количество инфицированных за отчетный период превысило тысячу человек, помимо Украины также Сербия (4,954 тыс.), Франция (2,579 тыс.), Грузия (2,130 тыс.), Италия (2,020 тыс.), Россия (1,396 тыс.), Греция (1,128 тыс.),

Суммарно в странах было инфицировано 14,207 тысяч человек, что составляет 34,65% общего количества заболевших в европейском регионе. Во всех вышеперечисленных странах были зафиксированы летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Согласно ежемесячным отчетам стран ЕС, в этом году от кори уже умерли, по крайней мере, 37 человек, 14 из них - в Сербии, 13 – в Украине.

Кроме того, по данным ВОЗ, общее число инфицированных в европейском регионе за отчетный период превышает суммарные показатели за год в нынешнем десятилетии. При этом в период с 2010 года по 2017 год самый высокий суммарный годовой показатель числа случаев кори был зарегистрирован в 2017 году – 23,927 тысяч случаев, а самый низкий – в 2016 году – 5,273 тысяч.

Как сообщала "Страна", с начала года в Украине заболели корью почти 30 тысяч человек.

Также "Страна" писала, что за неделю в Украине заболели корью более 400 детей.