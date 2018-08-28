Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить предложения для заседания Совета безопасности и обороны Украины по обеспечению украинских интересов в акватории Азовского моря и реакции на противоправные действия России в этом регионе, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидаю предложений (МИД - Прим. Ред) относительно обеспечения наших интересов в акватории Азовского моря. Я не намерен с этим мириться и твердо уверен: ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - сказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

"Поручил подготовить соответствующее заседание Совета по нацбезопасности и обороны Украины по этому поводу и прошу МИД как можно скорее подготовить предложения. Потому что противоправные и коварные действия не должны оставаться безнаказанными и без соответствующей международной реакций", - добавил президент.

Как сообщалось, 17 августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о разработке комплекса контрмер, включая ограничение пассажирского сообщения с РФ, в ответ на действия РФ по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях. Он рассчитывает на их скорейшее утверждение правительством.

Как сообщала "Страна", представитель Порошенко по Крыму заявил, что готовится политическое решение проблемы Азовского моря.

Ранее мы писали, что Украина получит от США катера для украпления позиций в Черноморском бассейне.

Также браконьеры тоннами вылавливали в Азовском море бычков якобы для научных опытов.