Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер в сентябре осуществит визит в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США. "Специальный представитель США по делам Украины, посол Курт Волкер посетит конференцию YES в сентябре (конференция "Ялтинская европейская стратегия" - Прим.Ред)", - сказали в посольстве.

Собеседник агентства не указал точную дату визита Волкера, а также не проинформировали о графике встреч с украинскими чиновниками. На сайте конференции YES сообщается, что в этом году мероприятие состоится 13-15 сентября.

Как сообщала "Страна", ранее в Кремле подтвердили встречу Суркова с Волкером, но место пока держат в секрете.

Мы писали, что Йованович и Болтон встретились с лидерами фракций Рады в Киеве и рассказали о Волкере, МВФ и коррупции.

Также мы цитировали Курта Волкера, который уверен, что будет и дальше заниматься вопросами Украины.