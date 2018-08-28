Курт Волкер сообщил, когда он собирается приехать в Украину
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер в сентябре осуществит визит в Украину.
Об этом УНИАН сообщили в посольстве США. "Специальный представитель США по делам Украины, посол Курт Волкер посетит конференцию YES в сентябре (конференция "Ялтинская европейская стратегия" - Прим.Ред)", - сказали в посольстве.
Собеседник агентства не указал точную дату визита Волкера, а также не проинформировали о графике встреч с украинскими чиновниками. На сайте конференции YES сообщается, что в этом году мероприятие состоится 13-15 сентября.
Как сообщала "Страна", ранее в Кремле подтвердили встречу Суркова с Волкером, но место пока держат в секрете.
Мы писали, что Йованович и Болтон встретились с лидерами фракций Рады в Киеве и рассказали о Волкере, МВФ и коррупции.
Также мы цитировали Курта Волкера, который уверен, что будет и дальше заниматься вопросами Украины.