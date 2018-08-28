Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин заявил на своей странице в Facebook, что ФСБ эффективно использует Telegram в своих спецоперациях после того, как Telegram согласился выдать данные потенциальных террористов спецслужбам.

По словам Золотухина, опасность того, что переписку украинцев в Telegram будут читать российские силовики, никуда не исчезла. Золотухин также напомнил, что конфликт Павла Дурова с российскими властями длится уже долго. "Однако, в то же время, мы не можем быть уверены в том, насколько нынешняя администрация мессенджера Telegram действительно сотрудничает с властями государства-агрессора", - подчеркнул заместитель министра.

Золотухин отметил, что украинская власть не имеет никаких правовых рычагов воздействия на популярные платформы онлайн-коммуникаций, такие как Google, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram и другие.

Причина заключается в отсутствии соответствующего законодательства. "На данный момент нет официальных доказательств того, что переписку украинских граждан в Telegram будут читать правоохранительные органы государства-агрессора по запросу. С другой стороны, опасность этого никуда не исчезла, поскольку природа отношений между Дуровым и ФСБ непонятна", - указал заместитель министра.

"Более того, это не мешает ФСБ использовать Telegram как одну из самых эффективных платформ для использования в своих специальных операциях, которые мы мониторим с мая прошлого года", - подытожил Золотухин.

Фото: facebook.com/dzolotukhin

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