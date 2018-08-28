Синоптик Наталья Диденко показала карту, на которой отмечены области дождевых облаков. Обширный облачный фронт, который протянулся с севера России, занимает всю Беларусь и западную часть Украины, приближается и к Киевской области.

"Дожди уже дошли до Житомирщины. Киевщине - приготовиться", -написала Диденко

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Украину 29 августа атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы в западные, северные (за исключением Сумской области) регионы, а также в Винницкую область. Вдоль фронта местами возможны град и шквалы.

Как сообщала "Страна", сегодня начинается сезон свадеб и наступает молодое бабье лето.

Напомним, появились фото, как австрийские Альпы засыпало снегом в последние дни лета