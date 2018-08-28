В Киеве полицейские задержали двух киевлян за кражу из квартиры баяна и удочки. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Cообщается, что ворами оказались двое местных жителей. Преступники проникли в квартиру на улице Бойченко, взломав входную дверь при помощи лома.

Оперативники Днепровского управления полиции сообщили, что задержанные признались в краже музыкального инструмента и рыбацких принадлежностей.

"Вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 28-летние киевляне, ранее судимые за аналогичные преступления", - сообщил начальник криминальной полиции Алексей Маньковский.



Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, за совершение которого им грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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